Pizzabagare. köksmästare

Bröderna Tarofi AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden
2025-12-10


Pizzabagare, Kock och Restaurangbiträde sökes till Restaurang Erikslund i Boden

Arbetsplats: Restaurang Erikslund
Adress: Allegatan 50, 961 67 Boden
Telefon: 0921-161 62
E-postadress: restaurangerikslund@gmail.com
Restaurang Erikslund i Boden söker nu seriösa och engagerade medarbetare till vårt växande team! Vi letar efter personer som vill arbeta i en trevlig och familjär miljö och som tar sitt arbete på allvar.
Lediga tjänster
• Pizzabagare - Erfarenhet av pizzaugn och degberedning är meriterande.
• Kock - Du bör ha erfarenhet av köksarbete och kunna arbeta självständigt.
• Restaurangbiträde - Arbetet innebär servering, kassatjänst, städning och att hjälpa till där det behövs.
Vi söker dig som* Är seriös, ansvarstagande och punktlig
• Har god samarbetsförmåga
• Trivs med ett högt tempo
• Har erfarenhet inom restaurang (meriterande men inte krav)Vi erbjuder* Trevlig arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till deltids- eller heltidsanställning
• En arbetsplats där alla hjälper varandraTillträdeEnligt överenskommelse.AnsökanSkicka din ansökan till: restaurangerikslund@gmail.com
Eller ring oss på 0921-161 62 för mer information.
Du kan också lämna ansökan direkt på restaurangen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
092116162
E-post: restaurangerikslund@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bröderna Tarofi AB (org.nr 559067-6119)
Allégatan 50 (visa karta)
961 67  BODEN

Arbetsplats
Restaurang Erikslund

Jobbnummer
9638459

