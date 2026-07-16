pizzabagare
kullaservice AB / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-07-16
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
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pizzaiolo för bakning i högt tempo av napoletanska pizzor sökes. deltid eller timmar under juli aug sep oktober och ev längre. Möjlighet för heltid och fast anställning finns för den rätte. Vi arbetar i ett mycket högt tempo med upp till 5-600 pizzor per dag. Hör av dig om du gillar att arbeta och verkligen har erfarenhet. Har du inte erfarenhet så kontakta oss inte då erfarenhet är ett krav för att klara uppgiften. språket är svenska eller engelska eller italienska/spanska. buss går från helsingborg och höganäs direkt till oss. Det finns enkelt personalboende på fastigheten att tillgå om det krävs. Du måste lämna referenser i din ansökan . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: jobb@mollekrukmakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kullaservice AB
(org.nr 556952-4365)
mölle hamnalle 9 (visa karta
)
263 77 MÖLLE Kontakt
vd
albert jacobson jobb@mollekrukmakeri.se 0709740820 Jobbnummer
10004429