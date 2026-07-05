Pizzabagare

Ait Zaid, Boualem / Kockjobb / Nordmaling
2026-07-05


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Pizzabagare sökes – Nordmaling
Vi söker en pizzabagare till vår restaurang i Nordmaling. Restaurangen har drivits av samma ägare i 20 år och har många trogna kunder.

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta självständigt och i team
Kan arbeta kvällar och helger
Har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor

Vi erbjuder:
Möjlighet till boende – lägenhet finns
Trevlig arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Är du intresserad av tjänsten? Kontakta oss för mer information och ansökan
0706213701

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
0706213701
E-post: Info@blakiosken.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0706213701".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ait Zaid, Boualem

Arbetsplats
Häggströms Kiosk

Kontakt
Bo Aitzaid
Info@blakiosken.se
0706213701

Jobbnummer
9992715

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