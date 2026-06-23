Pizzabagare
Göteborgsfamiljen AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Kafé Magasinet är en levande mötesplats från morgonkaffet till kvällens sista drink. Här samsas influenser från italienska espressobarer, Jewish delis i New York och pubar i Shoreditch i en miljö där café, restaurang och bar flyter samman. Vägg i vägg ligger Taverna Averna, en klassisk bistro och bar med en tidlös meny, en omfattande konstsamling av lokala konstnärer och en självklar plats i stadsdelens vardag. Tillsammans skapar restaurangerna en dynamisk verksamhet där gästerna rör sig mellan frukost, lunch, middag och sena kvällar.
Om dig
Du är en pizzabagare som trivs med hantverket och tempot i ett välfungerande kök. Du arbetar strukturerat, håller hög kvalitet även när det är mycket att göra och har en stolthet i att leverera mat som ser lika bra ut som den smakar.
Under service är du snabb, fokuserad och en lagspelare som kommunicerar tydligt med dina kollegor. Du förstår att ett bra kök bygger på samarbete, respekt och en vilja att hjälpa varandra.
Hos oss blir du en del av ett kök som servar både Taverna Averna och Kafé Magasinet. Här varierar dagarna, tempot är levande och ambitionen är densamma, att ge varje gäst en riktigt bra upplevelse genom mat lagad med omsorg och känsla.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.Kafemagasinet.se
& www.Tavernaaverna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7820090-2066807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Kafé Magasinet (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
9975392