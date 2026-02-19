Pizzabagare
2026-02-19
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Mocca Deli Lidköping söker en erfaren pizzabagare!
Är du passionerad för pizza, gillar högt tempo och vill bli en del av ett härligt team? Vi letar efter en duktig pizzabagare som vill växa med oss i Mocca-familjen!
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Lön enligt kollektivavtal
En energifylld arbetsmiljö där gemenskap står i fokus
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet som pizzabagare
Är stresstålig och samarbetsvillig
Pratar och skriver svenska
Skicka ditt CV och personliga brev till lidkoping@moccadeli.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: lidkoping@moccadeli.se Omfattning
