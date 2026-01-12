Pizzabagare
Som pizzabagare i Ciao Billy blir du en del av Leksand Sommarlands italienska hjärta där doften av nygräddad pizza och nykokt pasta möter glada gäster varje dag. Här kombinerar du tempo och kvalitet när du bakar riktigt goda pizzor som håller hög standard även under de mest intensiva sommartimmarna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga pizzor enligt våra recept och kvalitetskrav
Säkerställa snabb och effektiv servering av pizzor och pastarätter
Hålla pizzastationen ren, organiserad och följa rutiner för livsmedelssäkerhet
Samarbeta nära övriga kollegor i kök och servis för att hålla driften smidig
Vid behov hjälpa till på övriga stationer i köket
Bidra till ett gott arbetsklimat och tydlig kommunikation i köket

Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som pizzabagare. Du är noggrann och trivs i en miljö där det är full fart och högt tempo. Du är ansvarstagande, effektiv och har lätt för att samarbeta med andra. Du är prestigelös i ditt sätt att arbeta, hjälper till där det behövs och bidrar till en härlig stämning i köket. Eftersom tjänsten innebär kontakt med både gäster och kollegor behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter restaurangernas öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.

Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
