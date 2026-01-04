Pizzabagare

K&J Konsult AB / Kockjobb / Vansbro
2026-01-04


Vi söker en erfaren och självgående pizzabagare/kock till vår restaurang
Vi arbetar med olika typer av pizzor enligt egna recept, och serverar även lunch, burgare samt à la carte. Du blir en viktig del i vårt team. Du kommer att handledas av vår mycket erfarne pizzabagare samt vår kock.
Vad vi erbjuder:

En familjär arbetsplats med högt fokus på kvalitet, råvaror och trivsel
Ett engagerat team där din kompetens och ditt engagemang värdesätts
En arbetsmiljö där tempo och yrkesstolthet går hand i hand
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som pizzabagare/kock
Har god kunskap om pizza, smashburgare meriterande
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Är en lagspelare med positiv energi och bidrar till god stämning i köket
Trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet

Praktisk information
Start: mars 2026
Körkort och bil är ett krav då

Maila ditt CV/Personligt brev till: johanna@dalajarnahotell.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och bemanningsbolag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: johanna@dalajarnahotell.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K&J Konsult AB (org.nr 559499-7289)
Stationsvägen 1 (visa karta)
786 71  DALA-JÄRNA

Jobbnummer
9668374

