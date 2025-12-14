Pizzabagare

Två Levendes AB / Kockjobb / Östersund
2025-12-14


Vi söker en pizzabagare till våran kvarterskrog. Restaurangen serverar också alacarte och förbereder det mesta som serveras i egna köket så det är meriterande med erfarenhet från arbete med dessa uppgifter. Hos oss kommer du jobba i en familjeägd miljö där vi serverat kunderna på samma adress i över 40 år!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: andreasandreou58@hotmail.com

