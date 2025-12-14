Pizzabagare
Två Levendes AB / Kockjobb / Östersund
2025-12-14
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Två Levendes AB i Östersund
Vi söker en pizzabagare till våran kvarterskrog. Restaurangen serverar också alacarte och förbereder det mesta som serveras i egna köket så det är meriterande med erfarenhet från arbete med dessa uppgifter. Hos oss kommer du jobba i en familjeägd miljö där vi serverat kunderna på samma adress i över 40 år! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: andreasandreou58@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Två Levendes AB
(org.nr 556653-2973)
FRÖSÖVÄGEN 72
)
832 44 FRÖSÖN
Två Levendes AB Jobbnummer
9643318