Vi söker erfarna städare med körkort
SMB Sverige AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
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🧹 Städare sökes till flyttstädning
Vi söker nu engagerade och noggranna städare till vårt team! Som en del av oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar hos privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Rengöring av hela bostäder vid flytt (kök, badrum, golv, fönster m.m.)
Städning av skåp, garderober och vitvaror
Säkerställa att bostaden lämnas i toppskick inför nästa boende
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har öga för detaljer och gillar ordning och reda
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Körkort är ett krav och tillgång till egen bil
Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trevligt arbetsklimat och schyssta villkor
📩 Låter det intressant? Skicka din ansökan till smbstad@gmail.com
redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
via epost
E-post: smbstad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norrköping". Arbetsgivare SMB Sverige AB
(org.nr 556801-4129)
603 76 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947542