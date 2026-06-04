Administrativ samordnare till Östernärkes skolor och förskolor
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2026-06-04
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Gillar du att arbeta med varierande arbetsuppgifter och ha många sociala kontakter? Då kan det här vara rätt tjänst för dig! Just nu erbjuder vi möjligheten att arbeta som administrativ samordnare till förskolor och skolor i Östernärke med placering på Odenskolan.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Välkommen till Östernärkes skolor och förskolor! I rollen som administrativ samordnare kommer du att samarbeta tätt med rektorer och vara deras närmaste stöd. Uppdraget innebär bland annat ansvar för lokalfrågor, ekonomi och budget, inköpssamordning, brand/säkerhet, städ, personalfrågor samt stöttning i övrig administration. Du kommer vara länk till städbolag och fastighetsägare. I tjänsten kommer du hantera dagliga uppkomna frågor från olika delar av verksamheten. Du är själv i rollen som administrativ samordnare, vilket kräver förmågan och viljan att självständigt uppsöka information för att kunna svara på uppkomna frågor och lösa aktuella problem. Du får många kollegor som arbetar nära dig, men alla har egna professioner och olika slags arbetsuppgifter. Att arbeta i skolmiljö är både spännande och lärorikt och du kommer ha många bollar i luften. Du kommer utgå från Odenskolan men har ansvarsområde för alla skolor i Östernärke och kommer åka mellan skolorna och förskolorna.
Exempel på arbetsuppgifter:
löpande jobb med budget
kontakt med externa aktörer så som städbolagen, fastighetsägaren m.m.
stödja ledning i sammanställning av resultat, framtagande av handlingsplaner, revidering av dokument m.m.
Om arbetsplatsen
Skolområde Östernärke har förskolor i Stora Mellösa, Odensbacken, Asker, Hampetorp och Kilsmo. Resor mellan dessa förskolor förekommer och för detta får du milersättning.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att trivas i tjänsten ser vi att du har god problemlösningsförmåga och social förmåga, samt att du kan upprätthålla goda relationer med till exempel fastighetsägare, städbolag och inte minst med rektorer och övrig personal. Du behöver också kunna läsa av budget och prognoser och ge rektor ett kvalitativt stöd. Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift på den nivå att du kan sköta dokumentation och muntlig kommunikation med både interna och externa kontakter på ett ändamålsenligt sätt. Vi ser också att du har goda kunskaper i ekonomi, där grundläggande förståelse för ekonomiska flöden, betalningsflöden, kontering och fakturering samt har god hantering av tabeller och formler. Vi har också krav på erferenhet av att arbeta i Office-paketet, främst Excel samt Word.Kvalifikationer
adekvat högskoleexamen om 180 hp inom exempelvis ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
B-körkort
erfarenhet av arbete i Office-paketet
Meriterande:
erfarenhet av administrativt arbete i skola
erfarenhet arbete i skola/förskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 september 2026 - tom 1 mars 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 juni. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1066/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Anna Lindquist Eriksson +4619213775 Jobbnummer
9947583