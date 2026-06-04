Kanslisekreterare till Statsrådsberedningen
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-04
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EU-samordningen i Statsrådsberedningen ansvarar för att samordna Regeringskansliets EU-arbete. EU-samordningen verkar för ett effektivt genomförande av svensk EU-politik.
Är du serviceinriktad och drivs av att arbeta med många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och utvecklande arbete i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Kansliet för allmänna rådet och Coreper I verkar för ett effektivt genomförande av regeringens EU-politik inom de politikområden som hanteras av Coreper I, bl.a. klimat, energi, miljö, konkurrenskraft, forskning, regelförenkling och sociala frågor. Coreper är de ständiga representanternas kommitté i EU, som har till uppgift att förbereda rådets arbete, bland annat hanterar Coreper samtliga punkter som beslutas av ministrarna.
Kansliet ansvarar även för allmänna rådet och EU-ministerns resor och möten.
Vi söker en kanslisekreterare som framför allt har till uppgift att hantera kansliets veckovisa Coreperarbete. Arbetet innebär nära kontakter med representationen i Bryssel och med EU-samordnare på andra departement. Det kan tidvis vara mycket att göra och högt tempo. Bland arbetsuppgifterna ingår även att hantera besök och möten samt viss utlämnandehantering.
Bland arbetsuppgifterna märks:
samordna kansliets Coreperarbete, I-/A-punkter
utlämnandehantering
möteshantering och annat administrativt stöd
hantering av vissa besöks- och reserelaterade frågor
Läs mer om vår verksamhet påhttps://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-06-04Bakgrund
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg och god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du har dessutom dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete med kvalificerade administrativa uppgifter.
Relevant eftergymnasial utbildning, erfarenhet från arbete med motsvarande uppgifter i Regeringskansliet, annan politiskt styrd organisation eller statlig myndighet och kunskap om EU-arbetet ses som meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
För att lyckas och trivas i rollen krävs även att du är ansvarstagande, noggrann och självständig, samt har ett mycket gott omdöme och hög integritet. Du är van vid att arbeta med många olika kontaktytor vilket kräver att du är driven, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom arbetsmiljön i hög grad påverkas av det intensiva omvärldsläget krävs att du är lösningsorienterad och bra på att strukturera, organisera och följa upp nya arbetsuppgifter och administrativa processer.Övrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tillträde snarast.
Schemalagt beredskapsarbete med arbete på kvällar och helger ingår i arbetet och förekommer regelbundet.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta kanslichef Johan Krabb. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Therese Blom. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juni 2026.
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 27.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9947588