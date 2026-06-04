Ohse Specialist | Skruf Snus Ab | Sävsjö
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2026-06-04
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Lockas du av en roll som där du får driva arbetet inom arbetsmiljö och säkerhet i en växande verksamhet där hållbarhet, säkerhet och ständiga förbättringar står i fokus? Vi söker nu en driven OHSE Specialist som vill fortsätta vidareutveckla en säker och hållbar arbetsplats på Skruf Snus.
Om rollen
Skruf Snus växer och rekryterar nu till en ny roll som OHSE Specialist (Occupational Health, Safety & Environment) där du får en central roll i att säkerställa en fortsatt säker, trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetarna på Skruf Snus fabrik i Sävsjö. Arbetsplatsen håller hög kvalitet och säkerhet idag, som specialist inom arbetsmiljö och säkerhet kommer du fortsätta vidareutveckla arbetet inom området.
I rollen fungerar du som en viktig rådgivare i organisationen för att vidareutveckla säkerheten och regelefterlevnaden i verksamheten. Du arbetar nära produktion, stödfunktioner och ledning och driver förbättringsinitiativ inom arbetsmiljö och säkerhet samt säkerställer efterlevnad av lagkrav och ISO- standarder. I rollen som OHSE Specialist får du även arbeta med dokumentation och vidareutveckla kvalitetsledningssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa efterlevnad av OHSE-lagstiftning och interna riktlinjer
Utveckla riskbedömningar och säkerhetsrutiner
Driva förbättringsarbete, avvikelsehantering och förebyggande åtgärder
Arbeta med dokumentation, säkerhetsinspektioner och internrevisioner
Vidareutveckla kvalitetsledningssystem
Genomföra utbildningar och fungera som rådgivare inom arbetsmiljö och säkerhet, samt ha kontakt med myndigheterPubliceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsledningssystem som trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och förbättringsarbete. Som person är du kommunikativ, driven och trygg i din kompetens med förmågan att samarbeta över olika avdelningar.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet inom arbetsmiljö och säkerhet
Relevant utbildning eller eller giltig certifiering inom OHSE
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem
Kunskap inom ISO 45001och svensk arbetsmiljölagstiftning
Erfarenhet av riskbedömning och förbättringsarbete
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från industri- eller tillverkningsmiljö
Kunskap om ISO 14001 och ISO 9001
Erfarenhet av kemikaliehantering
Om Skruf Snus
Hos Skruf Snus får du en varierad roll där du gör skillnad, både i fabriken och för våra kunder. Du blir en del av ett engagerat team med starkt fokus på kvalitet, samarbete och ständiga förbättringar. Du erbjuds ett arbete hos en välmående och stabil organisation som ger personalen mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Skruf Snus är Nordens näst största snustillverkare med över 300 medarbetare, och vi fortsätter att växa. Inte bara med en stark position på den svenska marknaden, men också på den europeiska. Läs mer på www.skruf.se.
Skruf Snus ingår i den globala koncernen Imperial Brands med verksamhet i över 120 marknader. Vi är ett inkluderande och innovativt globalt FMCG-företag med 25 000 medarbetare världen över.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Skruf Snus med Jefferson Wells och du blir anställd direkt hos Skruf Snus. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Ekdahl på Eva.Ekdahl@jeffersonwells.se
. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 26 juni. Tjänsten är 100% på plats i fabriken i Sävsjö.
Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Skruf Snus Kontakt
Contact
Eva Ekdahl eva.ekdahl@jeffersonwells.se Jobbnummer
9947544