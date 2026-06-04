Undersköterskor till hemtjänsten i Bromölla
Bromölla kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Bromölla Visa alla undersköterskejobb i Bromölla
2026-06-04
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Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad och vill vara med att fortsätta utveckla hemtjänsten i Bromölla, vi tänker nytt och arbetar på nya sätt för att möta framtidens behov.
Som undersköterska hos oss får du arbeta med något av det mest meningsfulla som finns att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra äldre medborgare. Du blir en viktig del av ett engagerat arbetslag där vi tillsammans, med stark
teamanda, arbetar för att ge stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen.
För att möta framtidens behov arbetar vi med att tänka om och arbeta på nya sätt. Vi har flera arbetstidsmodeller såsom helg- och kvällstjänsten, Vi har serviceteam som sköter städ, tvätt och inköp.
Vi kommer starta en psykiatrislinga för
brukare med mer psykiatriska behov och slingor specialiserade på demens..
Vi har undersköterskor som arbetar med digital hemtjänst, läkemedelsapparater, digitala vid behovsdosetter, tekniska hjälpmedel som vi själva distribuerar tex Diana ett uppreningshjälpmedel för toalettbesök och Rotobed en vridsäng som hjälper brukaren att själv komma upp och ur sängen. Vi strävar efter att ligga i framkant och utvecklar ständigt nya arbetssätt och digitala hjälpmedel som underlättar både för våra brukare och våra medarbetare.
Vi har redan idag infört kvälls- och helgtjänster som ett led att förbättra våra scheman för våra medarbetare.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Är utbildad undersköterska
• Har gärna några års erfarenhet inom yrket
• Vidareutbildning till specialistundersköterska är meriterande
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort Dina personliga egenskaper
• Är trygg i din yrkesroll och sätter alltid brukarens behov i centrum
• Har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter
• Kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• Är serviceinriktad och drivs av att skapa trygghet och kvalitet för våra brukare
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• Vill vara delaktig i att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor
Kompetens och arbetssätt:
• Har god kommunikationsförmåga
• Har datorvana då dokumentation är en viktig del av arbetet
• Är intresserad av digitalisering och välfärdsteknik
• Är öppen för att testa nya arbetssätt och bidra till verksamhetens utveckling
Våra värderingar:
För att lyckas i vårt uppdrag arbetar vi utifrån våra värdeord: gott bemötande, delaktighet och mod. Dessa värdeord vägleder oss i hur vi utför vårt arbete, hur vi samarbetar och hur vi möter de människor vi finns till för.
Tillsammans skapar vi en stimulerande och utvecklande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att växa och ta ansvar.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Belastningsregister och misstankeregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se,
för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Urval sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla Kommun
(org.nr 212000-0894), https://www.bromolla.se/
Box 18 (visa karta
)
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Vård och omsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via växeln 0456-822 000 Jobbnummer
9947550