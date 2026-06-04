Vi söker hjullastarförare på ÅVC - Älvsjö - Heltid
Simplex Bemanning AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
, Lidingö
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Nu söker vi hjullastarförare till en återvinningscentral i Älvsjö. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och vill vara med och göra samhället bättre? Då har du hamnat rätt.
Om jobbet:
Du kommer att ansvara över återvinningen och materialet på en återvinningscentral i Älvsjö. Dina uppgifter blir främst att framföra en hjullastare samt hantera godset på en återvinningscentral. Du behöver arbeta med ett högt miljö och säkerhetstänk. Arbetet kommer ske både utomhus och inomhus.
Arbetet kräver väldigt mycket ansvar och självständigt arbete, du bör ha god förmåga att hålla många bollar i luften och ha ett sinne för noggrannhet. Du kommer dagligen att arbeta med att köra en motviktstruck och/eller hjullastare, vi ser gärna att du har erfarenhet av det sedan tidigare.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
• Totalansvar över återvinning av material
• Framföra en hjullastare
• Arbeta med ett miljö och säkerhetstänk
• Lastning och lossning av gods
• Dokumentera och sköta driften på din arbetsplats
Om dig:
Denna roll passar dig som besitter en hög arbetsmoral och en väldig noggrannhet. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning. Du ska vara ordentlig, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Är du van vid att ta egna initiativ och drivs av att ha många bollar i luften så ser vi det som extra meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Truckkort A+B
• Kunna tala och skriva svenska
• Prestigelös
• Hjullastarkörkort (C2)
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom återvinning anses meriterande. ADR utbildning och Hjullastarkörkort är meriterande.
Lön enligt kollektivavtal.
Tider: Måndag - torsdag 6:45-16:00. Fredag 7-15
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
125 60 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947582