Projekt Controller med start i augusti
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du arbeta nära samhällsviktiga investeringsprojekt och bidra till utvecklingen av modern infrastruktur? Nu söker vi en erfaren Senior Projekt controller som vill ta en nyckelroll i finansiell styrning och uppföljning av större investeringsprojekt i en komplex och utvecklingsorienterad organisation.
Detta är ett konsultuppdrag med start i augusti och som sträcker sig ca ett år framåt, med möjlighet till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I rollen som Senior Projekt controller arbetar du med finansiell planering, uppföljning och analys av flera parallella investeringsprojekt. Du tillhör en controllerfunktion som stöttar verksamheten inom styrning, budget, prognos och uppföljning. Uppdraget innebär nära samarbete med projektledare och andra intressenter, där du bidrar med kvalificerad ekonomisk rådgivning och beslutsunderlag. Placeringen är i Stockholm med möjlighet till visst distansarbete.
Ansvarsområden
• Ansvara för budget, prognoser och löpande uppföljning av projektens ekonomiska utfall
• Säkerställa kvalitet i prognoser, analyser och ekonomisk rapportering
• Strukturera och utveckla ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt
• Delta i och leda ekonomirelaterade möten, exempelvis prognosmöten
• Hantera fakturering, medfinansiering och uppföljning av bidrag och avtal
• Stötta projektledare i ekonomiska frågor samt ta fram beslutsunderlag
• Arbeta med aktiveringar, utrangeringar och redovisningsmässiga bedömningar enligt regelverk
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med flerårig erfarenhet som projekt controller, gärna inom investeringsintensiv verksamhet. Du har god kunskap inom redovisning, ekonomistyrning och finansiell uppföljning samt erfarenhet av att arbeta nära verksamheten i större projektmiljöer. Det är meriterande om du har arbetat i system som Agresso, Hypergene eller liknande. Du är van vid att hantera komplexa flöden och flera kontaktytor parallellt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och noggrann med en god förmåga att skapa ordning och tydlighet. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, med ett prestigelöst förhållningssätt och god förmåga att bygga relationer. Vidare är du självgående, ansvarstagande och trygg i att driva ditt arbete framåt i en dynamisk och föränderlig miljö.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-04.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-9.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se Jobbnummer
9947561