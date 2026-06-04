Bitr. universitetslektor i tvärvetenskap. studier inriktning våld mot barn
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2026-06-04
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För mer information om anställningenhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28851 Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.
Tvärvetenskapliga studier med inriktning våld mot barn och unga inrymmer alla olika typer våld och deras medicinska, psykologiska som samhälleliga orsaker och konsekvenser på barns och ungas utveckling, hälsa, välmående och funktion. Ämnesområdet inrymmer även studier kring förebyggande av våld, dess identifiering samt stöd och behandling till de som utsatts för våld, inklusive implementering av policy och metod, utredning av våldsbrott samt verksamhetsutveckling tvärsektoriellt.
Som biträdande universitetslektor i tvärvetenskapliga studier med inriktning våld mot barn och unga arbetar du på Nationellt kunskapscentrum Barnafrid och är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Du undervisar på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar administrativa uppgifter såsom kursdesign, kursansvar och examination.
Läs med om dina arbetsuppgifter https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28851 Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste sju åren. Vi välkomnar sökande med lämplig bakgrund såsom i juridik, kriminologi, medicin, psykologi, socialt arbete, sociologi och andra ämnen som behandlar våld och andra övergrepp mot barn.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Följ länken https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28851
för tydlig specificering av krav för anställningen.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/bkv; https://liu.se/organisation/liu/bkv/barnaf
Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 4 år, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Säkerhetskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 9 juli 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor, centrumchef
Laura Korhonen laura.korhonen@liu.se +4613281181 Jobbnummer
9947556