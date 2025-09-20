Pizzabagare

2025-09-20


Vi söker en erfaren pizzabagare med erfarenhet inom yrket, Du ska kunna baka pizza, förbereda råvaror. Möjlighet att arbeta kvällar och helger vid behöv om den anställda vill.

• Examen eller intyg från kockskola är inget krav, men minst fem års erfarenhet är ett krav. Detta eftersom dem mat sorter vi behöver kräver mer erfarenhet än bara examen. Intyg från tidigare arbetsplatser kanske behövs om sökaren inte är känd.
Du har en passion för ditt jobb och du är en positiv och noggrann. Du kan hantera stress bra och jobba bra under eget ansvar, både i team och ensam. ANSVARSOMRÅDEN: * Se till att all pizza och råvaror beredning uppfyller våra kvalitetskrav. Behåll en positiv och professionellt attityd KRAVPROFIL: * Bred kunskap om olika pizza former. Förmåga att hålla dig lugn under stressiga situationer.

Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: azad.tofiq1986@hotmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Skym AB (org.nr 559211-9902)
Eriksbo Östergärde 27 (visa karta)
424 34  ANGERED

Azad Tofiq
azad.tofiq1986@hotmail.com
+46709374230

9518723

