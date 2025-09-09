Pizzabagare

Ayas Strandrestaurang i Bollnäs AB / Servitörsjobb / Bollnäs
2025-09-09


Vi söker nu en engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt glada och professionella team. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med högt tempo, varierande arbetsdagar och nära samarbete med både kollegor och gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av pizzabakning eller ett starkt intresse för att lära dig
Har en känsla för kvalitet, hygien och god service
Är stresstålig och kan arbeta effektivt även under högt tempo
Är ansvarstagande, punktlig och noggrann
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt humör och sprider energi

Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som pizzabagare
• Språkkunskaper utöver svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: ayaz.strandrestaurangen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ayas Strandrestaurang i Bollnäs AB (org.nr 559183-9658), https://www.strandrestaurangen.se/
Järnvägsgatan 56 (visa karta)
821 43  BOLLNÄS

Jobbnummer
9500860

