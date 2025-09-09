Vi söker nu en engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt glada och professionella team. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö med högt tempo, varierande arbetsdagar och nära samarbete med både kollegor och gäster. Vi söker dig som: Har erfarenhet av pizzabakning eller ett starkt intresse för att lära dig Har en känsla för kvalitet, hygien och god service Är stresstålig och kan arbeta effektivt även under högt tempo Är ansvarstagande, punktlig och noggrann Trivs med att arbeta både självständigt och i team Har ett positivt humör och sprider energi
Meriterande: • Tidigare erfarenhet som pizzabagare • Språkkunskaper utöver svenska