Pizzabagare

Odicho i Huskvarna AB / Kockjobb / Värnamo
2025-08-30


Vi söker dig som:

• Har erfarenhet som pizzabagare eller är intresserad av att lära dig yrket.
• Har B-körkort.
• Bor i Värnamo eller i närliggande områden.
• Är pålitlig, stresstålig och trivs med att jobba i ett högt tempo.
• Kan arbeta både självständigt och i team.

Vi erbjuder:

• En trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor.
• Möjlighet till upplärning för rätt person.
• Varierande arbetsuppgifter i ett välbesökt och uppskattat matställe.

Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och kort presentation av dig själv så snart som möjligt. Urval sker löpande.
OBS: ansökan tars emot endast genom epost: Michael_jr@live.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: Michael_jr@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Odicho i Huskvarna AB (org.nr 556832-6903)
Träffgatan 2 (visa karta)
331 53  VÄRNAMO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hornaryd Pizzeria

Jobbnummer
9483879

