Pizzabagare
Odicho i Huskvarna AB / Kockjobb / Värnamo Visa alla kockjobb i Värnamo
2025-08-30
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odicho i Huskvarna AB i Värnamo
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som pizzabagare eller är intresserad av att lära dig yrket.
• Har B-körkort.
• Bor i Värnamo eller i närliggande områden.
• Är pålitlig, stresstålig och trivs med att jobba i ett högt tempo.
• Kan arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor.
• Möjlighet till upplärning för rätt person.
• Varierande arbetsuppgifter i ett välbesökt och uppskattat matställe.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och kort presentation av dig själv så snart som möjligt. Urval sker löpande.
OBS: ansökan tars emot endast genom epost: Michael_jr@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: Michael_jr@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odicho i Huskvarna AB
(org.nr 556832-6903)
Träffgatan 2 (visa karta
)
331 53 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornaryd Pizzeria Jobbnummer
9483879