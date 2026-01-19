Pizzabagare - Sommarjobb
2026-01-19
Är du en entusiastisk och kreativ person med passion för pizza? Vi söker sommarjobbare från 16 år och uppåt till vårt team för att skapa oförglömliga pizzaupplevelser för våra gäster på Chill Out. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär ut och utbildar på plats!Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Beredning och bakning av pizzor enligt vår meny och kunders önskemål.
Säkerställa högsta kvalitet och smak på varje pizza som lämnar köket.
Upprätthålla god hygien och säkerhetsstandard i köket.
Bidra till utvecklingen av nya och spännande pizzavarianter.
Arbeta tillsammans med köksteamet för att optimera arbetsflödet.
Kvalifikationer och erfarenhet
Tidigare erfarenhet av arbete som pizzabagare eller liknande är meriterande.
Förmåga att arbeta effektivt och noggrant under tidspress.
Goda kommunikationsförmågor och förmåga att samarbeta i team.
Kunskap om livsmedelshygien och säkerhet.Dina personliga egenskaper
Driv och passion för matlagning, särskilt pizza.
Nyfiken och innovativ i skapandet av nya smaker.
Flexibel och anpassningsbar till olika arbetsmiljöer.
Fördelar med att arbeta hos oss
Hos oss får du chansen att kliva in i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där din kreativitet och dina talanger verkligen får blomma! Du blir en del av vårt fantastiska team, där vi alla är som en stor familj. Här värdesätter vi varje individs insats och tillsammans strävar vi efter att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Så kom och gör skillnad - vi ser fram emot att ha kul tillsammans i sommar och överträffa gästernas förväntningar!
Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett deltidsjobb.
Fyra Tokers AB (org.nr 559021-4713)
312 60 MELLBYSTRAND
