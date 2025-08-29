Pizzabagare - Restaurangbiträde
Releconomy AB / Kockjobb / Orust Visa alla kockjobb i Orust
2025-08-29
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Releconomy AB i Orust
, Kungälv
, Trollhättan
, Strömstad
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Pizzerian i Svanesund söker restaurangbiträde-pizzabagare.
Arbetsuppgifter: stå i kassan, servera, baka pizzor, göra sallader etc. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta disken och diverse arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: kadri.acat@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releconomy AB
(org.nr 559196-3482)
Färjevägen 16 (visa karta
)
472 31 SVANESUND Arbetsplats
ACT Lina AB- Pizzeria Svanesund Jobbnummer
9483779