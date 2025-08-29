Pizzabagare - Restaurangbiträde

Releconomy AB / Kockjobb / Orust
2025-08-29


Pizzerian i Svanesund söker restaurangbiträde-pizzabagare.

Arbetsuppgifter: stå i kassan, servera, baka pizzor, göra sallader etc. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta disken och diverse arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: kadri.acat@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Releconomy AB (org.nr 559196-3482)
Färjevägen 16 (visa karta)
472 31  SVANESUND

Arbetsplats
ACT Lina AB- Pizzeria Svanesund

Jobbnummer
9483779

