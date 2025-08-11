Pigg assistent med körkort och bil
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2025-08-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
vi söker aktiva assistenter till en ung kille som har autism och som även får många epileptiska anfall per dag. Han söker aktiva assistenter eftersom han älskar att vara utomhus och cykla eller promenera. Kunden kommunicerar inte via ord men förstår om man pratar tydligt till honom. Därför är det viktigt att du pratar tydlig svenska.
Under större delen av arbetstiden jobbar man två assistenter tillsammans. Arbetstiderna är i första hand lagda på dagar och kvällar men målet är att det i framtiden även ska bli nätter och helger. Sysselsättningsgraden är 50-80%.
Kunden bor utanför Katrineholm så du behöver ha körkort och bil för att ta dig till jobbet. Busstiderna fungerar inte.
Vi söker dig som
• har körkort och bil
• är lugn och trygg, inte stressar upp dig
• har en bra kondition
• pratar tydlig svenska
Meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och olika typer av epilepsi.
Till detta uppdrag krävs utdrag ur belastningsregistret. Det kan du beställa på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9453495