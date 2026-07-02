Pianolärare till Kulturskolan
Lidköpings Kommun / Pedagogjobb / Lidköping Visa alla pedagogjobb i Lidköping
2026-07-02
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du inspirera framtidens kulturskapare?
Kulturskolan Lidköping söker nu en engagerad pianolärare.
Lidköping är en plats där livet är rikt – på kultur, fritid, livskvalitet och möjligheter. Här i vår kulturskola får barn och unga upptäcka glädjen i musik och skapande. Nu söker vi en passionerad och kreativ musiklärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet och inspirera nästa generation musiker och konstnärer.
På Kulturskolan Lidköping undervisar vi främst barn och ungdomar i åldrarna 5–19 år, men även vuxna i mån av plats. Vår musikverksamhet spänner över musik, sång och ensemble, och vi erbjuder främst undervisning i våra lokaler i Stadsträdgården. Hösten 2024 blev vi en kulturskola efter att ha varit musikskola i 49 år. Då lanserade vi även vår öppna verksamhet, där barn och unga får möjlighet att utforska en bredd av kulturuttryck på olika platser runt om i kommunen.
Här kan du höra en av våra medarbetare inom Kulturskolan berätta om hur det är att arbeta hos oss.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som pianolärare på Kulturskolan i Lidköping undervisar du barn och unga i piano, både i ackordspel och noter. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar, intressen och mål. I tjänsten ingår även att medverka vid konserter, föreställningar och andra arrangemang samt att samverka med kollegor inom Kulturskolan för att utveckla verksamheten. Du bidrar aktivt till att skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas musikaliskt och personligt.
Vem är du?
Vi söker dig som har musikpedagogisk utbildning med inriktning piano eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att undervisa barn och unga. Du är engagerad, kreativ och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter att du har ett brett musikaliskt intresse och förmåga att möta elever med olika bakgrund, erfarenheter och musikaliska ambitioner.Övrig information
Arbete på kvällstid förekommer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av en verksamhet som ger barn och unga möjlighet att upptäcka, utveckla och uttrycka sin kreativitet genom musik.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
)
531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Kultur och Fritid, BI Kulturskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9989391