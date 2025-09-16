Personling Assistent Södertälje/ Enhörna Timanställning
2025-09-16
Vi söker en personlig assistent som kan stärka upp i teamet kring vår kund, en tjej på 17år som bor med sin familj i Enhörna. Tjänsten är en timanställning där du kan vara behjälplig vid sjukpass och semesterledigheter, behovet finns främst på dag och kvällstid men aktiv natt kan förekomma.
Ida är en lättsam 17-årig tjej med en ovanlig diagnos och svåra funktionshinder. Hon behöver hjälp med sin vardag, allt från personlig hygien till att aktiveras med promenader, sång och dans. Hon har EP och behöver därför mycket nära tillsyn. Du kommer att arbeta i hemmet där även hennes familj finns. Det finns hund i hemmet så du bör inte vara allergisk.
Du erbjuds trevliga kollegor och en kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring hennes hjälpbehov och rutiner.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som person behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Har du erfarenhet av EP är det meriterande. Hos vår kund arbetar du varierande timmar, men mest behov finns på dagar och kvällar alla dagar i veckan.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av barnskötsel eller assistans.
• Körkort meriterar vi högt.
• Tala flytande svenska.
• Erfarenhet av EP.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning.
• Start omgående.
• Du börjar med introduktion så att det blir en smidig övergång.
• Varierande arbetstider förlagda morgon, kväll, natt (aktiv), helger och skollov.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt Kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9510257