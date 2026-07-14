Personligassistent (47)

Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2026-07-14


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Din Förlängda Arm I Norr AB i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige

Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistansanordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.

Vi söker dig som är pålitlig, trygg, orädd och har stor social kompetens. Det är också bra om du tycker det är givande att jobba strukturerat och har lätt att följa de riktlinjer som finns i kundens liv och som hon mår bäst av. Du som söker är över 20 år och är pigg och alert.
Kvinna, 37 år, söker personliga assistenter. Hon behöver en ansvarstagande, trygg person vid hennes sida all vaken tid.
Dagtid: dubbelbemanning ( 7,5 tim) .
Kunden har autism och utvecklingsstörning, vi kommunicerar med bilder samt tecken som stöd. Erfarenhet av detta är en merit, likaså av låg-affektivt bemötande samt att kunna jobba pedagogiskt och efter instruktioner. Dock ej ett krav utan viljan att lära sig är och den personliga lämpligheten är viktigast!
Jobbet innebär att hjälpa henne i vardagen med det mesta, att strukturera dagen och ge förslag på olika aktiviteter, samt hjälpa henne att sköta sitt hem.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV47".

Arbetsgivare
Din Förlängda Arm I Norr AB (org.nr 556514-9282), http://www.dfarm.se
Skutgatan 2 (visa karta)
973 41  LULEÅ

Arbetsplats
Din Förlängda Arm i Norr AB

Kontakt
Arbetsledare
Stefan Viskum
stefan.viskum@dfarm.se
092015510, 0706188304

Jobbnummer
10002222

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