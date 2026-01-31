Personliga assistenter timvikarier
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Assistansenheten Enskede-Årsta-Vantör är en kommunal utförare av personlig assistans.
Våra kunder bor i Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och Tyresö.
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och stöttar i att leva det liv hen själv vill leva, med trygghet, självständighet och delaktighet.
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Hos oss får du ett meningsfullt och omväxlande arbete som bidrar till våra kunders livskvalitet och självständighet.
Din roll
Vi söker just nu personliga assistenter som kan arbeta vid ordinarie medarbetares frånvaro.
Som personlig assistent är ditt uppdrag att ge bästa möjliga stöd för att kunden ska uppnå god livskvalitet och delaktighet i samhället. Arbetet innebär att ge stöd i livets alla situationer, utifrån kundens behov, önskemål och fattade beslut.
Du planerar och genomför insatser samt dokumenterar i verksamhetssystemet. I rollen ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta både personlig omvårdnad och stöd till delaktighet i samhället. Det kan handla om stöd i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller vid fritidsaktiviteter.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor, arbetsledning, kunder och anhöriga.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är lyhörd, serviceinriktad och trygg i dig själv. Du är lugn, positiv och har stor personlig mognad samt en förmåga att sätta gränser.
Kontinuitet är mycket viktigt för våra kunder, därför ser vi gärna att du ser uppdraget som långsiktigt och är noggrann med att passa tider. Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav
Fyllda 18 år
Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Grundläggande datorkunskaper, för att kunna dokumentera i verksamhetssystemet
Det är även mycket meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans
Är simkunnig
Vid eventuell anställning behöver du uppvisa registerutdrag ur brottsregistret från polisen. Utdraget ska inte vara äldre än 3 månader från utfärdande datum.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
