Personliga assistenter sökes omgående
IGS Admin AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Admin AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Om Arbetsgivare
IGS Admin är ett konsultföretag som erbjuder administrativa tjänster till kunder som är arbetsgivare till egna personliga assistenter.
Du blir anställd av kunden direkt. Alla våra kunder har Kollektivavtal genom Fremia.
Just nu söker en av våra kunder två personliga assistenter, som vill satsa på arbete som personlig assistent långsiktigt och vill ha ett fast arbetsschema. Kunden söker även vikarier vid behov som har intresse och möjlighet att arbeta extra vid ordinarie assistenternas frånvaro.Publiceringsdatum2025-10-01Företaget
Hej! Jag är en kreativ man med intresse av humaniora. Jag är 58 år gammal och har en CP-skada med talsvårigheter. Jag är ensamstående pappa till en tonårsdotter och bor i Enskededalen. Jag är författare och jag tycker om att gå på promenader, simma, sköta om mitt hem och min odlingslott.
Jag har personlig assistans dygnet runt, varav 5,5 timme är väntetid. Arbetstiderna är mellan kl 08.00-16.00 och 16.00-08.00 alla dagar.
Om Dig
Din roll som personlig assistent är att vara mina händer och fötter samt kunna vara följsam utan att ta över kontrollen.
Som personlig assistent hos mig behöver du kunna växla mellan att vara aktiv och att vara passiv, utan att det blir ett hinder. Viktigast är din inställning till jobbet med mental närvaro.
Du förstår att det här är inget vårdjobb utan jag behöver hjälp med det jag inte kan göra själv.
Det är viktigt att du lär dig förstå mitt sätt att prata och därmed krävs att du kan mycket god svenska och har en god förmåga att kommunicera.
Det är en merit om du har erfarenhet att arbeta inom serviceyrke.
Du ska kunna kunna simma och får inte vara allergisk mot katter.
Du får introduktion för att känna på att arbeta hos mig och se om vi passar bra ihop och kan samarbeta.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en presentation av dig själv till ihanusster@gmail.com
. Kom ihåg att skicka med ditt telefonnummer - intressanta kandidater ringer jag upp direkt!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: ihanusster@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie vid behov". Arbetsgivare IGS Admin AB
(org.nr 556991-4467)
121 31 ENSKEDEDALEN Arbetsplats
Enskededalen Jobbnummer
9536066