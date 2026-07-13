Personliga assistenter
Överkalix Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Överkalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Överkalix
2026-07-13
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Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget och tillsammans skapa ett hållbart Norrbotten.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Att arbeta som personlig assistent innebär ett varierande arbete som utförs både i och utanför brukares hemmiljö. Som personlig assistent arbetar du hos brukare som har beviljats personlig assistans enligt lagen om LSS. Du stöttar personen i deras egna hem, exempelvis att följa med på sociala aktiviteter, personlig hygien, hantera hjälpmedel, läkemedelshantering samt matlagning och städning. Vi söker nu personliga assistenter till en man.
Djur finns i hemmet.
Kvalifikationer
Vi söker positiva och ansvarstagande personer som har en god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska eller har annan likvärdig utbildning och har erfarenhet av personlig assistans eller annan erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Tillsättning av tjänsterna sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Arbetstider och omfattning
Arbetstiden kommer förläggas som dygnspass, där aktiv arbetstid kombineras med jourtid nattetid och omfattar arbetspass på 24 timmar.
Vi söker:
3 assistenter på tjänstgöringsgrad 96.45%
1 assistent på tjänstgöringsgrad 48.33 %
Anställningen kan komma att inledas med provanställning. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 2026-08-16.
Skicka in din ansökan via formuläret i denna annons.Kontakt
Magnus Fornelid, administratör omsorgen telefon 0926-74145
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, telefon 0926-740 00
Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det!
För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått.
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Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering. Vi har klart vilka rekryteringskanaler som vi vill använda oss av. Vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Överkalix Kommun
(org.nr 212000-2684), https://www.overkalix.se/kommun-och-politik/lediga-jobb/
Överkalix Kommun (visa karta
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956 81 ÖVERKALIX Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsutskottet, Personlig assistans / Omsorgen Kontakt
Administratör
Magnus Fornelid 0926-74145 Jobbnummer
10000720