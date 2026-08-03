Controller till barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden
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2026-08-03
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll som controller/nämndekonom med handläggningansvar gällande ekonomiärenden för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden i Linköpings kommun. Arbetet sker i nära samarbete med ytterligare en strategisk controller/nämndekonom och innebär att du samverkar med både tjänstemän och politiker och är involverad i ekonomiska frågor på både övergripande strategisk nivå och operativ nivå.
I denna roll tar du ett helhetsansvar för ekonomin på nämndnivå. Du planerar, driver, följer upp och analyserar ekonomiarbetet ur både ett operativt och strategiskt perspektiv. Arbetet innebär bland annat upprättande av budget, bokslut och månadsuppföljning inklusive helårsprognosrapportering, samt framtagande av beslutsunderlag. Du ansvarar även för beräkning och fördelning av nämndens resursfördelning, liksom vissa statsbidrag, till både kommunala och fristående aktörer.
Du har handläggningsansvar och är föredragande i ekonomifrågor till nämnden. Vidare ingår omvärldsbevakning bland annat. via nätverk på kommunal, regional och nationell nivå, analyser och utredningar inom ekonomiområdet. Du spelar en viktig roll genom att bidra till att utveckla och förbättra verksamheten, den interna styrningen och kontrollen. Du ser till att ledningen har den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten effektivt och är ständigt uppdaterad på vad som händer inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten innebär samverkan med ekonomichef, controllers, ekonomiadministratörer och handläggare inom förvaltningens övriga avdelningar, där utveckling av den interna ekonomiprocessen är en viktig del. Som stöd i ekonomiarbetet använder kommunen sig av ekonomisystemet UNIT4 ERP, QlikSense och Excel (plannerverktyget).
Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning och agerar uppdrags- och myndighetskontor för tre av kommunens nämnder; barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden med tillhörande resultatenheter.
Förvaltningens ekonomiavdelning består av ekonomichef, biträdande ekonomichef och 17 controllers och ekonomiadministratörer. Ekonomichefen blir din närmaste chef.
Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge stöd till tjänstepersoner, politiker och förvaltningens verksamheter. I ekonomgruppen värderas samarbete och prestigelöshet högt.
Vår arbetsplats utgår från aktivitetsbaserade lokaler på Apotekaregatan 13C i centrala Linköping. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Förtroendetid tillämpas.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet från ekonomiområdet där du arbetat med ekonomisk uppföljning, budgetarbete samt prognosarbete. Vi ser även att du har mycket goda kunskaper inom ekonomistyrning och erfarenhet av arbete i större ekonomisystem.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet och därmed en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är också meriterande med goda kunskaper i Excel/Google Kalkyl samt ekonomisystemet Unit4 ERP. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, då tjänsten innebär många kontaktytor samt handläggning och föredragande av beslutsunderlag.
För att trivas i rollen som controller hos oss behöver du ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver också kunna arbeta bra med andra människor och kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Att stå inför kollegor och beslutsfattare och förklara ekonomiska resultat och prognoser på ett tydligt sätt är något du känner dig bekväm i och du har goda kommunikativa förmågor. Det faller sig naturligt för dig att anpassa dig till ändrade omständigheter då det ofta blir snabba vändningar och ändrade direktiv. Du behöver också trivas med att arbeta med komplexa frågor och kunna analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar samtidigt som du ser till helheten och förstår din roll som controller i relation till övriga verksamheten.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17635
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se +4613205332 Jobbnummer
10019952