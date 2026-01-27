Personliga assistenter
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vänersborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vänersborg
2026-01-27
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personlig assistans i Vänersborg Publiceringsdatum2026-01-27Beskrivning
Vi har behov av förstärkning! Som personlig assistent i Vänersborgs kommun kommer du som uppskattar variation och möte med olika människor att trivas, du kommer att ha kollegor med samma uppdrag där ni tillsammans med enhetschef och verksamhetsledare har regelbundna
arbetsplatsmöten riktade mot uppdraget.
Vi söker två nya medarbetare för tillsvidareanställning.
För oss är det viktigt att göra skillnad!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som personlig assistent på någon eller några olika arbetsplatser i kommunen.
Arbetsplatserna kräver olika kompetens, bland annat autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell
funktionsnedsättning.
I arbetet stöttar du individer i den dagliga livsföringen med stort fokus på att skapa relation och trygghet i personernas liv och egna boende. Du behöver vara trygg med att arbeta självständigt då man ofta arbetar ensam hemma hos person. Samtidigt är det viktigt med en god samarbetsförmåga då det är en självklarhet att vi stöttar varandra och arbetar fram beslut tillsammans i personalgrupperna.
Som personlig assistent arbetar du, tillsammans med enhetschef och verksamhetsledare, enligt de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Du ska utifrån personernas beslut och genomförandeplaner ge stöd i vardagen genom ett professionellt bemötande, lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. Samarbete med företrädare och andra professioner ingår i uppdraget.
I uppdraget som personlig assistent ingår:
• att ge stöd och omsorg i nära arbete med personen
• att skapa möjligheter och förutsättningar till kommunikation
• att tydliggöra vardagen för personen
• att motivera personen till delaktighet och självständighet
• att vara förtrogen med riktlinjer och verksamhetsmål och kunna tydliggöra dem för personen,
närstående och samverkanspartner
• att utveckla och reflektera över det dagliga arbetet
• att söka ny kunskap
• aktivt deltagande på möten och att sprida relevant information till kollegor
• att upprätta/följa upp genomförandeplan och skapa mål
• att föra social och HSL-dokumentation i Lifecare
• att åta sig särskilda ansvarsområden utifrån verksamhetens behov
• att upprätta/följa verksamhetens rutiner och handlingsplaner tillsammans med verksamhetsledare
• att göra avvikelser och Lex Sarah
• att uppmärksamma behov av hjälpmedel på APM
• att använda hjälpmedel utifrån instruktion/delegering
• att följa rutinen för hjälpmedel så att de är funktionsdugliga och rengjorda
• korrekt hantering av läkemedel utifrån delegering och läkemedelsordination
• korrekt hantering av privata medel utifrån riktlinje
• samverkan med övriga professioner runt personerna, dels i det dagliga arbetet, dels via
kvalitetsteam Kvalifikationer
Du ska ha ett lugnt och tryggt bemötande, förmåga att arbeta självständigt och ha ett professionellt förhållningssätt. Viktigt att ha förmåga att reflektera över det egna förhållningssättet, att ha lust och vilja att arbeta enligt beprövade metoder samt vara flexibel, lyhörd och prestigelös.
Du ska ha en positiv människosyn och ha lätt för att samarbeta. Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Ensamarbete förekommer. Arbetstid förlagd på dag, kväll och helg med jourtjänstgöring.
B-körkort är ett krav.
Som personlig assistent ska du ha godkända betyg från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritid med inriktning social verksamhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.Anställningsvillkor
Tillträde efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Personlig assistans Kontakt
Anna Strand, Enhetschef 0521-722137 Jobbnummer
9707168