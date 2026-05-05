Personlig assistenter till en nystartad grupp
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Vi söker assistenter till en nystartad grupp.
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en kvinna i 50-års åldern, som har en förvärvad hjärnskada. Hon behöver stöd för att kunna ha ett innehållsrikt och meningsfullt liv.
Hon tycker om när det händer saker och är i behov av mycket stimulans och aktivering. Därför söker vi dig som är kreativ, positiv och tycker om att hitta på roliga aktiviteter i vardagen. Det är av stor vikt att du är lyhörd, tålmodig och trygg i din roll.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter anpassas efter kundens behov, som exempelvis stöttning i omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter och delegerade HSL uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även planering tillsammans med kund, kontakt med gode män/anhöriga samt med andra aktörer i kundens nätverk.
En arbetsdag kan även innehålla aktiviteter som exempelvis följa med kund på dennes arbetsplats, träning, frisör, och besök på sjukvårdsinrättingar.
Du arbetar omsorgsfullt och professionellt med kunden, både i och utanför i deras hemmiljö, i samarbete med övriga i arbetslaget. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga.
I arbetet ingår dag, kväll, helg och journätter.Kvalifikationer
Examen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, behandlingsassistent, personlig assistent, pedagogiskt förhållningssätt eller annan utbildning som prövas likvärdig.
Du som söker behöver vara minst 18 år, kunna arbeta på alla tider av dygnet.
Före anställning kommer vi begära ett utdrag från belastningsregistret.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidare tjänst
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751), https://www.kil.se/jobb
665 23 KIL
)
665 23 KIL Arbetsplats
Kils kommun, Arbete och individ Kontakt
Malin Linqvist malin.lindqvist@kil.se 0554-19269 Jobbnummer
