Personlig assistent-Göteborg
Assistansteamet Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
Vill du jobba som personlig assistent hos en medelålders kvinna?
I arbetet ingår personlig omvårdnad och dagliga rutiner. Du får ett meningsfullt och varierande arbete. Du stöttar kunden i hennes vardag och bidrar till att hon får en fungerande och trygg tillvaro.
Du kommer att ingå i härliga gäng.
Precis som dina kollegor så tror vi att du är en glad, positiv, trygg , lyhörd och social person med engagemang och god empatiskt förmåga. Du förstår den värdefulla rollen som möjliggör personlig assistent.
Om du är intresserad av att arbeta med oss och göra en positiv skillnad i någon annans liv, tveka inte att skicka in din ansökan. För att ansöka behöver du ett utdrag från polisens belastningsregister - Skicka din ansökan via mail till ansokan@at1.se
märk din ansökan "Göteborg"
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ansokan@at1.se Arbetsgivare Assistansteamet Norr AB
