Personlig assistent, timvikarie med hästerfarenhet
Kooperativet Lila Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge
2025-11-04
Jag är en kvinna i 50-årsåldern som bor med min familj på en hästgård utanför Kävlinge, jag har två egna hästar.
Jag söker dig som vill jobba som personlig assistent som timvikarie när det finns vakanta pass.
Som min personliga assistent är din uppgift att utföra det jag själv skulle göra men inte kan på grund av min funktionsnedsättning (mild cerebral pares). Viktigast är att du är en flexibel, punktlig, lyhörd och utåtriktad person med en ödmjuk och öppen personlighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att vi ska kunna ha trevligt tillsammans.
Då jag är aktiv och hittar på många olika saker med min hund och min familj så innebär ditt arbete att vara där jag befinner mig och vara med på allt jag får för mig att göra, dagarna går ofta snabbt. Jag behöver hjälp med det mesta hemma såsom personlig hygien, sminkning och hushållssysslor. Jag behöver också assistans med mina hästar såsom att mocka, sköta om dem och stöd när jag ska rida och köra vagn varför du behöver ha vana av hästar. Har du erfarenhet av att köra vagn är det ett stort plus. Eftersom du kommer vistas runt både hundar och hästar så kan du inte vara allergisk.
Arbetet innebär att jobba både dag- och nattpass, under nattpasset är det sovande jour. Arbetstiderna är mellan kl. 07.30 - 15.30 samt kl. 15.30 - 07.30, vissa pass startar och slutar ibland också kl. 18.00. Jobbet kan även innefatta resor då längre arbetspass och andra arbetstider kan förekomma.
Du måste ha körkort och ha tillgång till egen bil eftersom bussförbindelserna är dåliga där jag bor, likaså behöver du köra i tjänsten. Det är ett stort plus om du kan börja ganska omgående så skicka in din ansökan redan idag.
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Ersättning
Ersättning per arbetad timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/37". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Lila Ekonomisk fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Lila Jobbnummer
9587988