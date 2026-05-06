Personlig assistent, timvikarie
Assistansbolaget EN Hjälpande Hand LSS AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2026-05-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansbolaget EN Hjälpande Hand LSS AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Ängelholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker en varm och trygg personlig assistent till en kvinna som bor i hus några kilometer utanför Halmstad tillsammans med sin make.
Kvinnan befinner sig i ett palliativt skede och därför söker vi dig som har ett stort hjärta, ett lugnt sätt och förmågan att möta både henne och hennes anhöriga med omtanke, respekt och värdighet.
Arbetet omfattar både dag- och nattpass, där nattpassen är vaken natt. Omvårdnad förekommer och det är viktigt att du kan arbeta lugnt, lyhört och närvarande. Du behöver kunna skapa trygghet i vardagen samtidigt som du visar stor hänsyn och respekt för kundens och anhörigas situation och hem.
Det viktigaste för oss är att du är ödmjuk, empatisk och trygg som person. Vi söker dig som kan finnas där med värme och medmänsklighet i både små och stora stunder.
Vi tror att du som söker:
är lugn och inkännande
har ett varmt och respektfullt bemötande
kan arbeta självständigt och ta ansvar
har förståelse för att arbetet sker nära både kunden och hennes anhöriga
uppskattar att göra verklig skillnad för en annan människa
Erfarenhet av personlig assistans eller omvårdnad är meriterande, men personlig lämplighet betyder allra mest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: michaela@hjalpandehand.se Arbetsgivare Assistansbolaget En Hjälpande Hand Lss AB
(org.nr 556891-1043), http://www.hjalpandehand.se Arbetsplats
En Hjälpande Hand Lss AB, Assistansbolaget Jobbnummer
9894852