Personlig assistent till Upplands Väsby
2026-01-28
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta hos en av våra kunder, en tjej i trettioårsåldern som bor i Upplands Väsby. Vi ser gärna kvinnliga sökanden utifrån brukarens intressen och önskemål. Brukaren har fysisk funktionsnedsättning och behöver på grund av den hjälp och stöd med allt som hör vardagen till. Arbetet sker där brukaren befinner sig vilket innebär att du som assistent kommer arbeta i brukarens hem, men då hon är en mycket social tjej med många intressen, måste du som personlig assistent även vara beredd att följa med på olika aktiviteter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
