Personlig assistent till man utanför Linköping
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-29
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DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter. Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter. Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete , där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Nu har du möjligheten att få vara med och bygga ett helt nytt team kring vår kund som efter en tid på vårdboende nu kommit hem. Vi söker nu de sista pusselbitarna i teamet
Han är en man på 65 år som gillar att vara aktiv utifrån sina förutsättningar, har en härlig humor och ett stort djurintresse.
Han bor tillsammans med sin fru ute på landet ca 15 min med bil från Linköping.
Till denna tjänst söker vi både män och kvinnor, du MÅSTE ha egen bil för att ta dig till och från arbetsplatsen.
Vi vill gärna att du har en positiv inställning till livet, en känsla för ordning och reda och gärna erfarenhet av att arbeta som assistent sedan tidigare.
Du får ej vara pälsdjurallergiker (katt och häst) och du behöver ha väldigt goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
På arbetsplatsen finns det lyft för förflyttningar, kunden får mat genom sond och kateter så har du vana att hantera detta är det också ett plus
Tjänsten är på ca 75 % samt att det förekommer väntetid (ca 7 timmar) på nätterna. Du kommer jobba ca 5-6 nätter i månaden.
Vi kommer även att vara i behov av timvikarier.
Är detta något som du vill jobba med så skicka ditt personliga brev och CV till oss snarast.
Vi lägger stor vikt på ditt personliga brev där vi vill veta vem du är och varför du söker just detta arbete
Körkort och bil är ett måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
585 76 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Kontakt
Rekryterare
Patrik Stringborn patrik.s@dvtassistans.se Jobbnummer
10014660