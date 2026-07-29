Driftchef till Axcell Fastighetspartner i Växjö!
Axcell Fastighetspartner AB / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-07-29
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PropTech Energy är en koncern med elva innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK, KEAB, Engi och IKK. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.
Vill du leda ett engagerat team och vara med och utveckla vår verksamhet i Växjö? Axcell Fastighetspartner söker nu en driftchef som vill kombinera ett nära ledarskap med ansvar för den dagliga driften. Hos oss får du en varierad roll med stort eget ansvar, där samarbete, kvalitet och goda kundrelationer står i fokus. Vi söker dig som är strukturerad, affärsmässig och prestigelös, och som motiveras av att skapa engagemang, utveckla medarbetare och driva verksamheten framåt.
Låter det som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan till Axcell Fastighetspartner i Växjö!
"Jag heter Magnus Ekelöf och arbetar som regionchef i region Syd. Jag har arbetat inom koncernen i 15 år och har en bred erfarenhet av verksamheten. Mitt ledarskap präglas av lagarbete, där vi tillsammans sätter mål för verksamheten. Jag stöttar mina kollegor och vill att vi ska arbeta som ett team."
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som driftchef på Axcell Fastighetspartner är du ansvarig för den operativa arbetsledningen inom ditt arbetsområde. Du har ett operativt personalansvar, med ansvar för bl.a. tidattestering, medarbetarsamtal, lönesättning och arbetsmiljöansvar. Du arbetar nära kunderna och har som uppgift att på ett affärsmässigt sätt utveckla relationen och affären. Du arbetar med avtal- och merförsäljning hos både nya och befintliga kunder.
Inom din arbetsgrupp ansvarar du bland annat för:
Planering av verksamhetens projekt, underhållsplaner, fasta serviceåtagande (samarbetsavtal) och löpande uppdrag. Inom detta ingår även att lämna anbud och offerter.
Ledning och styrning av medarbetare inom serviceavdelningen.
Ansvar för beläggningsrapporter för arbetsgruppen.
Det övergripande ekonomiska ansvaret för arbetsgruppen.
Försäljning av fastprisprojekt och löpandeprojekt mot avtalskunder
Ansvarig för resurstillgång t.ex. rekryteringar inom din serviceavdelning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning
Arbetslivserfarenhet inom ledarskap
Arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen
God systemvana
Goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande med kunskap inom yttre fastighetsskötsel
Rollen kräver en ledare som kan motivera och engagera medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Du har förmågan att se helheten, planera och organisera vardagen och skapa långsiktigt förtroende hos kunder. Internt bidrar du till ett positivt arbetsklimat och trivs med att driva utveckling och förbättringar. Som person är du driven, prestigelös, lojal och uppskattar en roll där du får vara nära både medarbetare och verksamheten.
Administrationen är en viktig del av rollen och våra kunder ställer höga krav på dokumentation, rapportering och leverans. Därför ser vi att du har en god administrativ förmåga och är van att använda dator och mobil som naturliga arbetsverktyg i din vardag.
Du leder ett team i Växjö med fastighetstekniker och fastighetsskötare tillsammans med en driftchef och en regionchef. Fokus på denna roll ligger på yttre skötsel.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård – en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Växjö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Ekelöf +46708775696
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-08-31.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
(org.nr 556535-3421)
Smedjegatan 39 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axcell Fastighetspartner Kontakt
Rekryterare
Magnus Ekelöf magnus.ekelof@pt-s.se Jobbnummer
10014643