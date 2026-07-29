Erfaren sjuksköterska till Barnintermediärvårdsavdelning
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2026-07-29
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Är du en erfaren och engagerad sjuksköterska vars hjärta slår för barn? Vi söker dig som vill göra skillnad i barns liv och vara en del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och omväxlande miljö där du får använda din kompetens och omsorg för att ge de allra yngsta en trygg och säker vård. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett flexibelt och viktigt arbete på intensivvården med barn från 0-18 år
individuellt anpassad introduktion
en omväxlande och lärorik arbetsmiljö
arbete i ett multidisciplinärt team där alla är viktiga för att vi ska kunna ge den bästa vården
möjlighet att fortsätta utvecklas inom din profession då vi tror på ett livslångt lärande
att bredda din erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka barn.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Barnintermediärvårdsavdelning (BIMA) är en högspecialiserad vårdavdelning inom funktion Barn-PMI och en del av Barnintensivvårdssektionen. Hos oss vårdas kritiskt sjuka barn i alla åldrar efter behandling inom intensivvård, på operation, vårdavdelning eller akutmottagning. Våra patienter har hotande eller manifest, potentiellt reversibel, svikt i vitalfunktioner men som inte kräver intensivvårdsresurs.
Vi har ett väl inarbetat samarbete med långtidsintensiven (LIVA) där man har stor vana av barn med luftvägsproblematik och ofta är i behov av trakeostomi.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett tvärprofessionellt team där alla ansvarar för att ge våra patienter den bästa vården. Tillsammans skapar vi en trygg och säker miljö för barnet och dess anhöriga.
Hos oss är det en självklarhet att vi tillsammans känner arbetsglädje och att vi har roligt tillsammans.
Läs gärna mer om oss här.
Vi söker dig som
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda
Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst tre års erfarenhet i yrket
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av barnsjukvård
Specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin eller intensivvård
Erfarenhet av intermediärvård eller intensivvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara några urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Bima Kontakt
Darija Wolff, Vårdförbundet darija.wolf@regionstockholm.se Jobbnummer
10014644