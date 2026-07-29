Forskningsassistent i translationell Farmakokinetik-Farmakodynamik
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2026-07-29
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Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.
I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.
Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik & Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Avancerad läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Biologiska läkemedel • Farmakoepidemiologi • Samhällsfarmaci
Mer information www.farmaci.uu.se
Projekt: Biomarkörer för kemoterapi-inducerad perifer neuropati
Arbetsuppgifter: Projektet omfattar forskning kring biomarkörer för kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN), med särskilt fokus på neurofilament light chain (NfL) i serum samt betydelsen av barriärerna i det centrala och perifera nervsystemet för utvecklingen av CIPN. De data som genereras experimentellt kommer att användas för farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering som ett translationsverktyg för att karakterisera sambandet mellan exponering för cytostatika i plasma och i CIPN-relevanta vävnader samt biomarkörer i serum. Studien omfattar flera mikrotubulihämmande läkemedel samt antikroppsläkemedelskonjugat (antibody-drug conjugates, ADC).
Kvalifikationer: Den sökande skall ha grundexamen inom farmaceutiskt, medicinskt, teknik/naturvetenskapligt eller angränsande område. Sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av djurstudier inom kemoterapiinducerad perifer neuropati (CIPN), läkemedelsbioanalys med UPLC-MS/MS, bioanalys av NfL samt farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning som syftar till att förbättra säkerheten vid behandling med cytostatika. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Sökande ska kunna arbeta självständigt och i grupp.
Meriterande: God förståelse för barriärernas struktur och funktion i det centrala och perifera nervsystemet. Grundläggande kunskaper om farmakokinetik av antikroppsläkemedelskonjugat. Praktisk erfarenhet av analys och modellering av farmakokinetiska-farmakodynamiska data. Intresse för och god förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningenlämnas av: Universitetslektor Irena Loryan, irena.loryan@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2026, UFV-PA 2026/2374.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci Jobbnummer
10014658