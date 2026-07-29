Butiksansvarig - leverera energi till våra konsumenter
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2026-07-29
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Brinner du för service och mötet med människor? Då kan det vara dig vi söker. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng som tillsammans fyller arbetsplatser med energi, glädje och smarta måltidslösningar – varje dag. Vi söker dig som gillar ansvar, uppskattar variation i arbetet och som vill vara ansiktet utåt hos våra kunder.
Om rollen
Som butiksansvarig hos Convini ansvarar du för ett antal kundföretag och de butiker som finns på plats hos dem. Du ser till att hyllorna är välfyllda, att butikerna är organiserade och att miljön alltid känns välkomnande för våra konsumenter.
Du planerar och driver större delen av ditt arbete självständigt, samtidigt som du är en viktig del av vårt team och samarbetar nära med andra funktioner. Tillsammans ser ni till att rätt produkter finns på plats, att sortimentet utvecklas utifrån konsumenternas behov och att våra butiker alltid levererar en upplevelse utöver det vanliga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar delvis:
Leverera mat och dryck till butikerna
Fylla på hyllor och säkerställa att butikerna är välorganiserade och inbjudande.
Hålla koll på önskemål och sortiment samt inspirera konsumenter att testa nya rätter
Kontrollera datum och säkerställa att produkterna alltid är fräscha
Inventera både bil och butiker
Lägga varubeställningar och planera påfyllnad
Fånga upp kundernas behov och idéer och föra dem vidare i organisationen
Vår kultur – så bygger vi Convini tillsammans
Vår starka kultur genomsyras av nyfikenhet, ansvarstagande och gemenskap, vilket för oss innebär att skapa miljöer där människor känner sig rustade, inspirerade och trygga att agera – varje dag.
Vi drivs av mottot energizing people genom:
Be curious – vi är nyfikna, ställer frågor och hittar nya lösningar
Take ownership – vi tar ansvar för vårt arbete, våra resultat och relationer
Grow together – vi utvecklas tillsammans och hjälper varandra att lyckas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Convini Jobbnummer
10014640