Lagerarbetare till Göteborg - Deltid
Hirely AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-29
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Trivs du i ett högt tempo där teamwork och struktur gör skillnad varje dag? Då kan det vara dig vi söker. Hos oss är lagret hjärtat i leveranskedjan – det är här allt börjar. Vi söker dig som gillar att hålla saker i rörelse, skapa ordning i flödet och vara en viktig del av teamet bakom varje leverans.
Om rollen
Som lagerarbetare hos Convini är du en viktig del av vårt dagliga flöde. Tillsammans med dina kollegor ser du till att beställningar plockas och packas korrekt, att lagret är organiserat och att leveranserna rullar på som de ska.
Du arbetar nära teamet på lagret, men samarbetar också med kollegor från andra avdelningar. Tillsammans säkerställer ni att rätt produkter finns på plats, att beställningar hanteras smidigt och att våra konsumenter får en upplevelse utöver det vanliga!
Dina arbetsuppgifter innefattar delvis:
Plocka och packa beställningar
Hantera in- och utgående leveranser, inklusive kontroll av kvalitet och kvantitet
Optimera lagerutrymme och hantera pallställ, SRS-backar och pallsaldon
Ansvara för ordning, städning och sophantering på lagret
Flytta bilar efter lastning
Vår kultur – så bygger vi Convini tillsammans
Vår starka kultur genomsyras av nyfikenhet, ansvarstagande och gemenskap, vilket för oss innebär att skapa miljöer där människor känner sig rustade, inspirerade och trygga att agera – varje dag.
Vi drivs av mottot energizing people genom:
Be curious – vi är nyfikna, ställer frågor och hittar nya lösningar
Take ownership – vi tar ansvar för vårt arbete, våra resultat och relationer
Grow together – vi utvecklas tillsammans och hjälper varandra att lyckas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Convini Jobbnummer
10014632