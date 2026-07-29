Installatör till Convini - installera lösningar som ger energi i vardagen
Hirely AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Gillar du att bygga, montera och få saker att funka – samtidigt som du skapar riktigt bra kundupplevelser? Då kan det vara dig vi söker. Hos oss handlar jobbet om att se till att våra lösningar fungerar från dag ett. Vi söker en lagspelare som gillar praktiskt arbete och inte backar för att ta i när det behövs. Resten lär vi dig.
Om rollen
Som installatör hos Convini ansvarar du för att leverera, montera och installera vår utrustning – butiker, kaffemaskiner och vattenautomater. Arbetet är praktiskt och varierat, och ni arbetar alltid två och två under installationerna.
Du samarbetar nära ditt installationsteam och med kollegor från andra delar av verksamheten. Tillsammans ser ni till att lösningarna installeras smidigt, att utrustningen fungerar från start och att kunden får en riktigt bra upplevelse redan från första mötet.
Arbetsuppgifterna innefattar delvis:
Leverera, montera och installera utrustning ute hos kund – butiker, kaffemaskiner och vattenautomater.
Säkerställa att installationer genomförs enligt plan och inom givna tidsramar.
Utföra enklare service och justeringar vid behov (det tekniska lär vi dig på plats).
Registrera och rapportera utförda arbeten i våra interna system.
Skapa en positiv upplevelse för kunden i samband med installation.
Du behöver inte ha teknisk bakgrund för att lyckas i rollen. Vi ser självklart till att du får rätt introduktion och utbildning när du börjar hos oss.
Vår kultur – så bygger vi Convini tillsammans
Vår starka kultur genomsyras av nyfikenhet, ansvarstagande och gemenskap, vilket för oss innebär att skapa miljöer där människor känner sig rustade, inspirerade och trygga att agera – varje dag.
Vi drivs av mottot energizing people genom:
Be curious – vi är nyfikna, ställer frågor och hittar nya lösningar
Take ownership – vi tar ansvar för vårt arbete, våra resultat och relationer
Grow together – vi utvecklas tillsammans och hjälper varandra att lyckas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Convini Jobbnummer
10014633