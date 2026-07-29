Skapa trivsamma hem - bli hemstädare hos Hemfrid i Linköping Väst
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-07-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Hemfrid söker hemstädare till Linköping VästVill du arbeta med service och skapa trivsamma hem för våra kunder?
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Varje dag hjälper vi våra kunder med hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med kvalitet, omtanke och hög service.
Nu söker vi engagerade hemstädare till Linköping Väst. Du kommer att arbeta hos våra kunder i olika delar av området, bland annat i Ljungsbro, Malmslätt och Vikingstad. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och alltid strävar efter att ge våra kunder den bästa servicen.
Det här erbjuder vi
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning när du använder egen bil mellan kunder
Betald restid under arbetsdagen
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri introduktionsutbildning samt möjlighet till vidareutbildning inom service och städning
Stöd från en Field Lead/Buddy som hjälper dig att lyckas i din roll
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos Hemfrid får du en trygg start och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-29Profil
Vi tror att du:
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00
Trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande
B-körkort och egen bil
Erfarenhet av hemstädning, lokalvård eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN LINKÖPING WESTWould you like to work in a service-oriented role where you make a difference every day?
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. Every day, we help our customers with home cleaning, window cleaning and other household services, always with quality, care and excellent service.
We are currently looking for dedicated Home Cleaners to join our team in Linköping West. You will work in different parts of the area, including Ljungsbro, Malmslätt and Vikingstad. At Hemfrid, you will become part of an international team where collaboration, development and customer satisfaction are at the heart of everything we do.
What we offer
A 75% position
Collective agreement and secure employment terms
Fixed monthly salary
Mileage compensation when using your own car between customers
Paid travel time during the workday
Health, liability and occupational pension insurance
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free introductory training and opportunities for further development
Support from a dedicated Field Lead/Buddy
Team meetings and social activities
We provide you with the support, training and opportunities you need to succeed and grow with us.
Who we are looking for
We believe you:
Enjoy working both independently and as part of a team
Are responsible, detail-oriented and service-minded
Want to learn and develop professionally
Speak Swedish or English
Can work Monday–Friday between 08:00 and 17:00
Enjoy working with different customers
Meritorious
B driver's license and own car
Experience in home cleaning, cleaning services or other service-related work
Apply today!
Read more and submit your application at www.hemfrid.se/karriar.
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
We review applications on an ongoing basis and look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140378-2120671". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Sveagatan 1 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10014651