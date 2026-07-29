Skapa trivsamma hem - bli hemstädare hos Hemfrid i Linköping Väst

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Linköping
2026-07-29


Visa alla städarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Hemfrid söker hemstädare till Linköping VästVill du arbeta med service och skapa trivsamma hem för våra kunder?
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Varje dag hjälper vi våra kunder med hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster – alltid med kvalitet, omtanke och hög service.
Nu söker vi engagerade hemstädare till Linköping Väst. Du kommer att arbeta hos våra kunder i olika delar av området, bland annat i Ljungsbro, Malmslätt och Vikingstad. Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och alltid strävar efter att ge våra kunder den bästa servicen.
Det här erbjuder vi
En tjänst på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön – samma lön varje månad

Milersättning när du använder egen bil mellan kunder

Betald restid under arbetsdagen

Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Kostnadsfri introduktionsutbildning samt möjlighet till vidareutbildning inom service och städning

Stöd från en Field Lead/Buddy som hjälper dig att lyckas i din roll

Teamträffar och gemensamma aktiviteter

Hos Hemfrid får du en trygg start och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Profil
Vi tror att du:

Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Vill utvecklas och lära dig nya saker

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00

Trivs med att arbeta hos olika kunder

Meriterande
B-körkort och egen bil

Erfarenhet av hemstädning, lokalvård eller andra serviceyrken

Ansök redan idag!
Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan via www.hemfrid.se/karriar.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR HOME CLEANERS IN LINKÖPING WESTWould you like to work in a service-oriented role where you make a difference every day?
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. Every day, we help our customers with home cleaning, window cleaning and other household services, always with quality, care and excellent service.
We are currently looking for dedicated Home Cleaners to join our team in Linköping West. You will work in different parts of the area, including Ljungsbro, Malmslätt and Vikingstad. At Hemfrid, you will become part of an international team where collaboration, development and customer satisfaction are at the heart of everything we do.
What we offer
A 75% position

Collective agreement and secure employment terms

Fixed monthly salary

Mileage compensation when using your own car between customers

Paid travel time during the workday

Health, liability and occupational pension insurance

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Free introductory training and opportunities for further development

Support from a dedicated Field Lead/Buddy

Team meetings and social activities

We provide you with the support, training and opportunities you need to succeed and grow with us.
Who we are looking for
We believe you:

Enjoy working both independently and as part of a team

Are responsible, detail-oriented and service-minded

Want to learn and develop professionally

Speak Swedish or English

Can work Monday–Friday between 08:00 and 17:00

Enjoy working with different customers

Meritorious
B driver's license and own car

Experience in home cleaning, cleaning services or other service-related work

Apply today!
Read more and submit your application at www.hemfrid.se/karriar.
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se.
We review applications on an ongoing basis and look forward to hearing from you!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140378-2120671".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Sveagatan 1 (visa karta)
582 21  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10014651

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: