Stödassistent till Kålhagens barnboende Vikariat
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny medarbetare på ett längre vikariat till Kålhagens barnboende i Torslanda!
På Kålhagens barnboende arbetar vi med målgruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning. Omvårdnad ingår i arbetsuppgifterna. Vi arbetar med metoder som lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som exempelvis bildstöd och tecken som stöd. Barnen som bor här är i åldrarna 13-15 år. Utgångspunkten i vårt arbete är att de boende skall vara delaktiga och ha möjlighet att påverka kring beslut och insatser när det gäller dem själva utefter sin unika förmåga.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som idag består av stödassistenter och en stödpedagog. I arbetet ingår att vara kontaktpersonal. Det innebär att du har kontakt med anhöriga och övriga nätverk, samt aktivt arbetar med genomförandeplaner och kontinuerlig dokumentation. Vi dokumenterar i olika system så som Treserva, Time Care och Personec.
Arbetstiden är förlagd enligt schema för dag, kväll och jour.
Välkommen att skicka in din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har kunskap och erfarenhet av arbete målgruppen barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vi ser det även som meriterande om du har B- körkort.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Samtidigt är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation och arbetar för att brukaren får vad den personen behöver.
Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Slutligen är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Emma Weidolf Nyström, Enhetschef emma.weidolf.nystrom@funktionsstod.goteborg.se 0313668538 Jobbnummer
10014657