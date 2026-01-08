Personlig assistent till man i Höllviken
Ideella Fören Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-01-08
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Smil i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till en aktiv 67 årig man i Vellinge kommun
Om mig:
Jag är en man på 67 år, som nu söker en ytterligare personlig assistent till mitt team. Jag är rullstolsburen, men kan stå upp med stöd. För ett år sedan försvann mitt tal och jag använder numera olika talprogram och talmaskin.
Innan min rörlighet försämrades var jag en fysiskt mycket aktiv person. Förutom att fixa med vårt hus och med trädgården så seglade jag, spelade tennis, red, tränade våra hundar och reste mycket. Jag är också mycket intresserad av fotografering och har fotograferat, framkallat och haft utställningar. Fortfarande tillhör allt detta mina intressen, även om jag inte praktiserar det på samma sätt längre. Jag arbetade som civilingenjör fram till september, då jag fyllde 67 år.
Idag tycker jag om att gå på teatern med min fru, träffa barn och barnbarn, köra ut med scootern och våra två hundar, hålla mig allmänbildat och àjour med vad som händer här hemma och i världen. Därför läser och lyssnar jag en hel del på min Ipad bl a. Att gå ut på restaurang med min fru, vänner eller familjen är också trevligt.
Jag lägger många timmar i veckan på träning. Två gånger två timmar/vecka tränar jag hos min neurologspecialiserade fysioterapeut. Hemma tränar jag med mina assistenter varje dag. En gång i veckan går jag på vattengymnastik med min assistent, i varmvattenbassäng. Jag har en specialanpassad bil som mina assistenter kör.
Om jobbet och vad jag förväntar mig av dig:
Jag söker dig som är trygg, uppmärksam och ansvarstagande, gärna med fallenhet för fysiskt arbete. Du får gärna vara man, då jag tror att det skulle passa bra i rollen, men det viktigaste är vem du är som person. Så hör av dig oavsett profil om du känner igen dig i beskrivningen.
Du behöver ha körkort och vara flexibel då din arbetsplats är där jag befinner mig, hemma i vårt välanpassade enplanshus och trädgård, men även hos mina barn, på träning, teater eller vårdbesök.
Du blir min förlängda arm och hjälper mig med sådant jag inte längre klarar själv, både i vardagen och i träningen, som jag tar på stort allvar. Därför är det viktigt att du också engagerar dig i mina övningar och lär dig dem.
Du bör vara strukturerad, ha framförhållning och hjälpa mig hålla koll på hjälpmedel, tider och saker som ska med. Kommunikation är också viktigt, t.ex. vid telefonsamtal eller läkarbesök. Du behöver kunna arbeta dag, kväll, natt, vardag och helg enligt schema, och vara flexibel för att täcka upp för kollegor.
Du kommer att få bredvidgång tills både du och jag känner oss trygga och du känner att du har koll på rutinerna.
Det kan vara bra om du har erfarenhet av personlig assistans, men detta är inget krav. Det är din personlighet som är viktigast, du ska ju vara, mer eller mindre, en del av min närmaste familj. En familj som ibland bara består utav min fru och mig och ibland av vuxna barn och barnbarn i varierande åldrar. Vi har två hundar (Schapendoes) så det är ett plus om du gillar djur.
Du kommer att få trevliga arbetskollegor för det är ett härligt gäng jag har runt mig med humor, skratt, glädje, sång och musik och flera olika språk, även om svenskan måste finnas i grunden.
Om du tycker det låter intressant och trevligt att arbeta hos och med mig, så hör av dig. Så bestämmer vi en tid att träffas.Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Skicka ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du passar för rollen, tillsammans med ditt CV och referenser.
Ansökan skickar du till 9067@kooperativetsmil.se
Löpande rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Jag anordnar min assistans via kooperativt SMIL. Det är en brukarstyrd förening som anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse!
Självklart har SMIL kollektivavtal och därmed får de personliga assistenterna exempelvis tillgång till tjänstepension. Vi har friskvårdsbidrag två gånger per år. Vi anordnar regelbundet olika utbildningar som du som personlig assistent har god nytta av i ditt arbete.
Vi är en IfA-godkänd assistansanordnare med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMIL 's tidiga start! SMIL har tillstånd att bedriva assistans enl IVO.
Webbplats - www.kooperativetsmil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: 9067@kooperativetsmil.se Arbetsgivare Ideella Fören Smil
236 42 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
9673004