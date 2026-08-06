Logoped förlädravikariat heltid
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Logopedjobb / Danderyd Visa alla logopedjobb i Danderyd
2026-08-06
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Legitimerad Logoped sökes till neurorehab. Föräldravikariat heltid 100%.
Är du vår nya kollega?
Vår verksamhet:
Vill du arbeta med oss på Olivia Rehabilitering så finns vi i trivsamma lokaler med en stor välkomnande reception, fina behandlingsrum, grupprum och öppna träningsytor.
Våran lokal är belägen nära Danderyds sjukhus tunnelbanestation och vi tar emot vuxna med neurologiska diagnoser. Vi arbetar i team bestående av logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, psykolog, sjuksköterska, läkare och rehabassistenter och är i dagsläget ca 20 personer. Vi har avtal med Regionen inom specialiserad neurologi, logopedi och specialiserad fysioterapi.
Ditt uppdrag:
Vi söker nu ytterligare en logoped, helst med erfarenhet inom neurologi. Arbetsuppgifterna är omväxlande med både bedömningar och rehabiliterande arbetsuppgifter. Tjänsten gäller rehabmedicin i öppenvård och du arbetar med patientens nedsatta funktioner i tal, röst, språk och sväljningsförmåga. Vi ser gärna att du är idérik och positiv, gillar att arbeta tillsammans men även att du känner dig trygg i ett självständigt arbete.
Vi erbjuder:
Föräldravikariat heltid 100% med start 20261012.
Vill du veta mer?
Låter detta intressant så kontakta oss på info@oliviarehabilitering.se
eller
telefon 08-522 509 31. Du kan läsa mer på vår hemsida: www.oliviarehabilitering.se
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8179773-2133687". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Vendevägen 86 (visa karta
)
182 54 DJURSHOLM Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Kontakt
Petter Fielding petter@oliviarehabilitering.se 08-52250931 Jobbnummer
10024346