Verkmästare med personalansvar och driv sökes
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-08-06
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Är du en trygg ledare med erfarenhet från lantbruksbranschen och ett starkt intresse för att utveckla både människor och verksamhet? Vill du arbeta i en nyckelroll där du får kombinera personalansvar, operativ styrning och kundfokus? Vi söker nu en verkmästare till vår kund.
Om rollen
Som verkmästare ansvarar du för att leda och utveckla verkstadsverksamheten. Du får en central roll i den dagliga driften och arbetar nära både medarbetare, kunder och leverantörer. Tillsammans med ditt team säkerställer du hög kvalitet, god service och effektiva processer.
Rollen passar dig som trivs i en praktisk och verksamhetsnära miljö, samtidigt som du har förmåga att planera, prioritera och skapa struktur.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som verkmästare kommer du bland annat att:
Leda, planera och följa upp den dagliga driften
Ha personalansvar
Fördela arbetsuppgifter och säkerställa en effektiv resursplanering
Stötta och utveckla medarbetare genom tydligt ledarskap och återkoppling
Säkerställa att service, reparationer och underhåll utförs med hög kvalitet
Ansvara för planering och uppföljning av verkstadsorder
Ha löpande kontakt med kunder och bidra till hög kundnöjdhet
Följa upp ekonomi, beläggning, kvalitet och produktivitet
Hantera garantiärenden och andra administrativa uppgifter kopplade till verkstaden
Bidra till utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Samarbeta med säljare, reservdelsansvariga och övriga delar av organisationenBakgrund
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledarskap, arbetsledning eller personalansvar
Erfarenhet från lantbruksbranschen, entreprenadmaskiner, fordon eller närliggande teknisk verksamhet
God teknisk förståelse och intresse för maskiner och service
Erfarenhet av att planera och följa upp verkstadsarbete
God systemvana och förmåga att arbeta strukturerat i digitala system
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner eller arbete i märkesverkstad. Även kunskaper inom arbetsmiljö, ekonomi eller förbättringsarbete är en fördel.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när tempot varierar.
Du är kommunikativ och lyhörd i kontakten med både medarbetare och kunder
Du tar ansvar och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus
Du är affärsmässig och serviceinriktad
Du trivs med att arbeta nära den operativa verksamheten
Du har förmåga att motivera och utveckla andra
Du är engagerad, prestigelös och lösningsfokuserad
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Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8179304-2133636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen I Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Näbbtorgsgatan 8b (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
10024326