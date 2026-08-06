Verkmästare med personalansvar och driv sökes

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro
2026-08-06


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Är du en trygg ledare med erfarenhet från lantbruksbranschen och ett starkt intresse för att utveckla både människor och verksamhet? Vill du arbeta i en nyckelroll där du får kombinera personalansvar, operativ styrning och kundfokus? Vi söker nu en verkmästare till vår kund.
Om rollen
Som verkmästare ansvarar du för att leda och utveckla verkstadsverksamheten. Du får en central roll i den dagliga driften och arbetar nära både medarbetare, kunder och leverantörer. Tillsammans med ditt team säkerställer du hög kvalitet, god service och effektiva processer.
Rollen passar dig som trivs i en praktisk och verksamhetsnära miljö, samtidigt som du har förmåga att planera, prioritera och skapa struktur.

Publiceringsdatum
2026-08-06

Dina arbetsuppgifter
Som verkmästare kommer du bland annat att:

Leda, planera och följa upp den dagliga driften

Ha personalansvar

Fördela arbetsuppgifter och säkerställa en effektiv resursplanering

Stötta och utveckla medarbetare genom tydligt ledarskap och återkoppling

Säkerställa att service, reparationer och underhåll utförs med hög kvalitet

Ansvara för planering och uppföljning av verkstadsorder

Ha löpande kontakt med kunder och bidra till hög kundnöjdhet

Följa upp ekonomi, beläggning, kvalitet och produktivitet

Hantera garantiärenden och andra administrativa uppgifter kopplade till verkstaden

Bidra till utveckling av rutiner, processer och arbetssätt

Samarbeta med säljare, reservdelsansvariga och övriga delar av organisationen

Bakgrund
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av ledarskap, arbetsledning eller personalansvar

Erfarenhet från lantbruksbranschen, entreprenadmaskiner, fordon eller närliggande teknisk verksamhet

God teknisk förståelse och intresse för maskiner och service

Erfarenhet av att planera och följa upp verkstadsarbete

God systemvana och förmåga att arbeta strukturerat i digitala system

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner eller arbete i märkesverkstad. Även kunskaper inom arbetsmiljö, ekonomi eller förbättringsarbete är en fördel.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när tempot varierar.

Du är kommunikativ och lyhörd i kontakten med både medarbetare och kunder

Du tar ansvar och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus

Du är affärsmässig och serviceinriktad

Du trivs med att arbeta nära den operativa verksamheten

Du har förmåga att motivera och utveckla andra

Du är engagerad, prestigelös och lösningsfokuserad

Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8179304-2133636".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen I Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Näbbtorgsgatan 8b (visa karta)
702 23  ÖREBRO

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
10024326

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