Front Office Manager - Home Hotel Sundsvall
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2026-08-06
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Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten – vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en Front Office Manager till Home Hotel Sundsvall som vill bli en del av vår familj.
Som Front Office Manager på Home Hotel leder och motiverar du teamet som står i hjärtat av gästupplevelsen. Du skapar en välkomnande och personlig atmosfär, ser till att varje vistelse börjar och slutar på bästa sätt – och inspirerar ditt team att göra detsamma, varje dag.
Vad du kommer att göra:
Säkerställa en smidig drift inom avdelningen och upprätthålla varumärkets standarder, servicelöfte och gästlöfte – alltid med gästen i fokus.
Aktivt delta i den dagliga driften och hantera flera uppgifter samtidigt i en hektisk miljö – från bokningar och betalningar till gästförfrågningar.
Personalansvar för schemaläggning, rekrytering, onboarding samt löpande feedback och coaching för att utveckla och stötta medarbetarna i deras arbete.
Arbeta målinriktat med fokus på både gäst- och medarbetarnöjdhet. Du ser merförsäljning som en naturlig del av god service.
Optimera avdelningens resurser och kostnader för att bidra till hotellets totala lönsamhet.
Detta är en tillsvidare anställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Home Hotel och Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Bonuspoäng för:
Erfarenhet som ledare och även tidigare driftserfarenhet från receptionsarbete.
Är en trygg och närvarande ledare som får andra att växa genom daglig stöttning och tydlig kommunikation.
Trivs med att ta ansvar, fatta beslut och hitta lösningar – även när tempot är högt.
Erfarenhet i MEWS och PMI
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
852 35 SUNDSVALL Arbetsplats
Home Hotel Grand Sundsvall Kontakt
Rekryterare
Marcus Gillgren marcus.gillgren@strawberry.se Jobbnummer
10024332