Teknisk förvaltare - säkerhetssystem
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2026-08-06
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Din arbetsplats
Vill du arbeta med moderna säkerhetssystem i Årets superkommun med stora utvecklingsprojekt och höga ambitioner? Nu söker vi en teknisk förvaltare som vill ta ansvar för och utveckla kommunens säkerhetssystem inom bland annat passage, larm, lås och kamerabevakning.
Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar som letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi levererar service med både hög kompetens och kvalitet i en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor.
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är kommunens servicesektor. Vårt uppdrag är att tillhandahålla service till kommunens verksamheter. Sektorns funktioner ger stöd inom områdena fastighet, IT, måltid, service, städ och säkerhet.
Fastighetsfunktionens uppdrag innebär att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler till kommunens kärnverksamheter. Ett gott samarbete med övriga sektorer och verksamheter är grundläggande funktionen att lyckas. Här jobbar vi aktivt för att hela tiden bli ännu bättre.
Vårt kontor ligger fint placerat i Mölnlycke med närhet till både kollektivtrafik och cykelbanor. Det finns även fina parkeringsmöjligheter för både bil och mc.
Ditt uppdrag
Som teknisk förvaltare med inriktning mot säkerhetssystem ansvarar du för att säkerställa en effektiv, säker och långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av kommunens tekniska säkerhetssystem. Rollen omfattar både operativt och strategiskt ansvar och innebär att du är systemägare för områden såsom kameraövervakning, larm, lås och passagesystem.
Rollen innebär inte att du installerar systemen men du behöver en god teknisk förståelse och kunna kravställa, följa upp och utveckla lösningar.
Du utgör en viktig länk mellan verksamheter, driftorganisation, projektverksamhet och externa leverantörer.
Ansvar:
Passagesystem och behörighetsstruktur
Låssystem och nyckelhantering
Inbrottslarm och kamerabevakning
Funktion, drift och tillgänglighet i säkerhetssystem
Säkerställa att systemen uppfyller gällande lagkrav och interna riktlinjer, "äger" och utvecklar systemen över tid
Struktur, standard och långsiktig funktion
Uppfylla politiska- och verksamhetsmålPubliceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Följa upp felanmälningar, incidenter och systemprestanda
Agera beställare gentemot entreprenörer och leverantörer
Följa upp leveranser, kvalitet och ekonomi
Vara kontaktperson för verksamheter i säkerhetsfrågor kopplade till fastigheter och tekniska system
Planera och följa upp förebyggande underhåll
Prioritera och koordinera åtgärder utifrån behov och riskbild
Säkerställa dokumentation och systemstruktur
Ta fram och uppdatera långsiktiga underhålls- och investeringsplaner
Driva utveckling och standardisering av säkerhetssystem
Delta i och stötta projekt vid ny- och ombyggnation
Ta fram tekniska riktlinjer och kravspecifikationeDelta i upphandlingar och avrop enligt ramavtal
Säkerställa kostnadseffektiva lösningar
Samverka med driftorganisation, projektledare och kommunens säkerhetsfunktion
Det här krävs för tjänsten
Eftergymnasial utbildning inom fastighet, teknik, säkerhet eller motsvarande eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med säkerhetssystem såsom larm, passage och CCTV
Erfarenhet av teknisk förvaltning, drift eller projekt
God systemförståelse inom tekniska säkerhetssystem
Grundläggande kunskap inom nätverk/IP-baserade system
Kunskap om relevanta lagar och regelverk
Meriterande med kunskap inom offentlig upphandling
Erfarenhet av beställarroll eller entreprenörsstyrning är meriterande
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att lyckas i rollen som teknisk förvaltare krävs det att du är positiv, har helhetssyn, är lyhörd samt innehar hög social kompetens. Du ska ha en analytisk förmåga och motivation för administrativa uppgifter. B-körkort krävs. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ samt har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift på god svenska. Engelska är meriterande.
Du är prestigelös i din roll, lyfter dina kollegor och du motiveras av att utveckla verksamheter och bidra till effektiviseringen på din arbetsplats. Du har en förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar. Det är viktigt att du har ett starkt engagemang för att erbjuda god service till våra kunder men också att du har förståelse för ekonomi, budget och uppföljning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett glatt arbetsgäng som ställer upp för varandra, närvarande chefer som ser dig och ett omväxlande jobb i högt tempo. Du får mycket eget ansvar och stora möjligheter att utveckla vår verksamhet.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision
Jennie Andersson vision@harryda.se +46317246342 Jobbnummer
10024329