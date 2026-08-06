Vikarie ungdomsassistent HVB Bubo
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Falun Visa alla behandlingsassistentjobb i Falun
2026-08-06
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Verksamhet- och arbetsplatsbeskrivning
Barn- och familjesektionen söker 2 vikarierande ungdomsassistenter till HVB-hemmet Bubo. Bubo HVB är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen inom Falu Kommun. Inom samma enhet finns även ett stödboende med målgrupp ungdomar mellan 16-20 år. Vissa arbetsuppgifter kan även förekomma på stödboendet då verksamheterna arbetar nära varandra.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Bubo HVB tar emot flickor enligt SoL och LVU i åldern 13 till 19 år med psykosocial problematik. På HVB-hemmet arbetar ungdomsassistenterna utifrån kontaktmannaskap. Stödet utgår från upprättad genomförandeplan och i nära samarbete med ansvarig handläggare inom Barn- och familj. I arbetet ingår även kontakt med ungdomens nätverk, skola och andra aktuella aktörer runt ungdomen, t.ex. BUP och sjukvård. Medarbetarna ansvarar även för matlagning, inköp, städ m.m.
HVB-hemmet har schemalagd personal under hela dygnet med sovande jour. Du har alltid en kollega vid din sida. Du kommer att få en erfaren mentor tilldelad som följer dig under introduktionen.
Verksamheterna har stabila arbetsgrupper med lång erfarenhet och kompetens av psykosocialt arbete. Arbetsmiljöarbetet är aktivt för att säkra en stabil och trygg arbetsmiljö där alla är inkluderade.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik, vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
B-körkort (manuell)
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift.
Erfarenhet av social dokumentation.Dina personliga egenskaper
Egenskaper som kommer att beaktas är personlig mognad, stabilitet, flexibilitet och förmåga att samarbeta med kollegor och externa samarbetspartners. Att kunna möta och ha förståelse för ungdomar och deras närstående i en utsatt situation i livet med ett lösningsfokuserat förhållningssätt är en viktig faktor.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer:
Önskvärt med erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar.
Erfarenhet av nätverksarbete.
Erfarenhet av Signs of Safety.
Anställningsvillkor
Vi söker vikarier för omedelbar tillsättning, intervjuer kommer att ske löpande. Det är oregelbunden arbetstid med sovande jour då verksamheten är bemannad dygnet runt.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. (Utdrag för arbete på HVB-hem)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338211". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tobias Karlsson tobias.a.karlsson@falun.se Jobbnummer
10024338